Греф экспериментировал с биткоинами на себе

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф признался, что покупал две самые популярные криптовалюты — биткоины и etherium, однако не с целью инвестирования и заработка, а только ради эксперимента. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«У меня какое-то количество биткоинов есть. Но, скорее, это не инвестиция с целью заработать. А просто (...) попытка покупки этой валюты с целью экспериментировать это на себе», — отметил Греф. По его словам, он закупил криптовалюту еще тогда, когда стоила недорого.

Греф также сообщил о планах Сбербанка на ближайшие 176 лет. «Нашему банку 176 лет, и наша задача — сделать так, чтобы славная история нашего банка на нас не закончилась, чтобы он просуществовал еще следующие 176 лет», — сказал Греф, добавив, что банк должен находиться в тренде и следовать развитию технологий.

По его словам, организация делает ставку на три технологии, которые, по мнению Грефа, сильно повлияют на будущее. Первая — это искусственный интеллект, который, по словам главы Сбербанка, уже является доминирующей технологией. Вторая — это технология блокчейн. В этом контексте Греф усомнился в создании национальных криптовалют и реализации модели децентрализованной эмиссии, однако в очередной раз заявил о том, что сама технология изменит весь банковский сектор.

Третьей технологией глава Сбербанка назвал робототехнику. Также Греф отметил развитие квантовых технологий и компьютеров, которые в ближайшие пять лет должны стать повседневностью.

В четверг, 18 октября, Сбербанк вступил в некоммерческий альянс Enterprise Ethereum Alliance (EEA), став первым российским банком в составе альянса. Помимо Сбербанка, в организации состоят такие компании, как CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft.