Греф похвалил правительство за отставание

Глава Сбербанка Герман Греф похвалил правительство за «небольшое отставание» от бизнеса, которое дает ему свободу. С таким заявлением Греф выступил в ходе форума «Открытые инновации», передает ТАСС.

«Очень важное качество правительства — немного отставать. Это, может быть, как раз тот случай, когда правительство должно чуть-чуть отставать от бизнеса, давая ему свободу, и регулировать только тогда, когда [процесс] становится более ясным», — заявил глава Сбербанка. Греф также отметил, что правительство сперва должно увидеть процесс, чтобы отрегулировать его, а не регулировать то, что оно себе «только представляет».

Выступая в ходе форума, бывший министр экономического развития и торговли также рассказал о перспективах технологии блокчейн и самого Сбербанка. По его словам, блокчейн драматически изменит банковский сектор, вплоть до того, что вытеснит с рынка традиционные банки, что непосредственно отразится и на работе самого Сбербанка, которые через 3-5 лет может в принципе отказаться от сотрудников колл-центров в пользу искусственного интеллекта.

«Сегодня фактически нет ни одной области нашего бизнеса, в которой мы бы не применяли искусственный интеллект, в финансовом бизнесе это персональные финансовые менеджеры и так называемые боты, которые отвечают на типовые запросы наших клиентов в колл-центрах», — пояснил Греф.

По словам экс-министра, в настоящий момент банк на 99 процентов автоматически принимает решения по кредитам для физических лиц. Эти процессы проходят в банке без участия сотрудников банка. Сбербанк рассчитывает автоматизировать все простейшие действия к 2025 году.

Глава Сбербанка известен своими популяризаторскими заявлениями о новациях в финансовой сфере. Он один из первых из представителей крупного бизнеса кто заговорил про криптовалюты и блокчейн. Недавно Греф признался, что купил себе футболку за 12 биткоинов. В настоящий момент российские власти разрабатывают законодательную базу для криптовалют, согласно которой над эмиссией электронных денег будет установлен тотальный контроль.