Греф признался в покупке футболки за 12 биткоинов

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о покупке футболки за 12 биткоинов. По его словам, тогда курс криптовалюты к доллару составлял 38 центов за один биткоин, и, таким образом, на тот момент покупка обошлась ему примерно в 5 долларов. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Теперь я эту футболку держу, потому что эта самая дорогая футболка из всей одежды, которая у меня есть вообще в гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет», — сказал Греф. Он добавил, что этот пример хорошо демонстрирует быстрое развитие технологий.

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На 25 сентября стоимость биткоина составляет около 3,9 тысячи долларов. Таким образом, по нынешнему курсу покупка обошлась Грефу примерно в 46,8 тысячи долларов.

В июле Греф назвал биткоин — криптовалюту, основанную на технологии блокчейн, — одним из страхов банковской системы. «Сама технология, если ею не воспользоваться вовремя, значительно более опасна, чем огромная армия финтехов (компании, внедряющие передовые технологии в финансовую сферу — прим. «Ленты.ру»)», — отмечал глава Сбербанка. Кроме того, он сравнивал криптовалюты с казино.

В сентябре 2015 года Греф рассказал о своей попытке поиграть на биткоине. Он не извлек выгоды из вложения и посетовал на то, что биткоин — единственная валюта, которая девальвировалась сильнее, чем рубль.