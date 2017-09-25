Греф признался в покупке футболки за 12 биткоинов

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о покупке футболки за 12 биткоинов. По его словам, тогда курс криптовалюты к доллару составлял 38 центов за один биткоин, и, таким образом, на тот момент покупка обошлась ему примерно в 5 долларов. Об этом сообщает Rambler News Service.
«Теперь я эту футболку держу, потому что эта самая дорогая футболка из всей одежды, которая у меня есть вообще в гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет», — сказал Греф. Он добавил, что этот пример хорошо демонстрирует быстрое развитие технологий.
На 25 сентября стоимость биткоина составляет около 3,9 тысячи долларов. Таким образом, по нынешнему курсу покупка обошлась Грефу примерно в 46,8 тысячи долларов.
В июле Греф назвал биткоин — криптовалюту, основанную на технологии блокчейн, — одним из страхов банковской системы. «Сама технология, если ею не воспользоваться вовремя, значительно более опасна, чем огромная армия финтехов (компании, внедряющие передовые технологии в финансовую сферу — прим. «Ленты.ру»)», — отмечал глава Сбербанка. Кроме того, он сравнивал криптовалюты с казино.
В сентябре 2015 года Греф рассказал о своей попытке поиграть на биткоине. Он не извлек выгоды из вложения и посетовал на то, что биткоин — единственная валюта, которая девальвировалась сильнее, чем рубль.