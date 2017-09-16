Греф предрек гигантский сдвиг в экономике через пять лет

Вся экономика сильно изменится благодаря внедрению блокчейна, считает президент Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, пять-десять лет — и мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике», — сказал он.

По мнению банкира, эта технология, несмотря на ее незрелость, очень перспективна, однако сейчас предсказать, как именно изменится экономика, невозможно. «Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется», — отметил Греф.

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Он также заявил, что пройдет не менее пяти лет, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях. «Более реалистичные цифры — от семи до десяти лет», — уточнил финансист.

В июле Греф назвал биткоин — криптовалюту, основанную на технологии блокчейн — одним из страхов банковской системы. «Сама технология, если ею не воспользоваться вовремя, значительно более опасна, чем огромная армия финтехов (компании, внедряющие передовые технологии в финансовую сферу — прим. «Ленты.ру»)», — отмечал глава Сбербанка. Кроме того, он сравнивал криптовалюты с казино.

Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (биткоин, эфириум). Технология также может быть внедрена в банковскую деятельность: криптотехнология позволяет сильно сократить время на проведение крупных сделок.