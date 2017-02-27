Глава ВЭБ увидел в блокчейне шанс на экономический прорыв

Технология блокчейн поможет России совершить технологический прорыв и обогнать развитые страны. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков, сообщает Rambler News Service.

«Я считаю, что в блокчейне и еще ряде технологий Россия может "прыгнуть" и опередить развитые страны, которые считаются сейчас лидерами экономического развития», — сказал Горьков.

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По его мнению, Россия обладает двумя неоспоримыми преимуществами для развития блокчейна: дешевой энергией и квалифицированными IT-кадрами. «Я считаю, что эта технология позволит существенно и решить проблемы человеческого фактора и взаимоотношений с бизнесом, и построить новую экономику», — пояснил глава ВЭБа.

В январе зампред правления Сбербанка Вадим Кулик заявил, что широкое применение технологии блокчейн в банковской сфере может начаться в 2018 году.

По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система полностью изменится из-за инновационных технологий.

Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — это технология распределенных баз данных (реестров), основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Технология также может быть внедрена в банковскую деятельность — она позволяет существенно сократить время на проведение крупных сделок.