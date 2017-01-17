Глава Blockchain сравнил биткоин и фунт по степени риска

Генеральный директор компании Blockchain Питер Смит назвал биткоин менее рискованной валютой, чем британский фунт стерлингов, и более волатильной, чем евро. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Rambler News Service.
Сегодня биткоин является настоящим примером цифрового актива и через несколько лет можно ожидать появления его полноценных аналогов, подчеркнул Смит.
12 января зампред правления Сбербанка Вадим Кулик заявил, что широкое применение технологии блокчейн в банковской сфере может начаться в 2018 году.
Курс биткоина 2 января снова поднялся выше отметки в тысячу долларов и составил 1019,94 доллара. Последний раз курс криптовалюты поднимался до тысячи долларов в ноябре 2013 года. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 29 ноября 2013 года — 1242 доллара.
Компания Blockchain является одним из крупнейших игроков криптовалютного бизнеса. Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (например, с биткоинами). Технология также может быть внедрена в банковскую деятельность — криптотехнология позволяет сильно сократить время на проведение крупных сделок.