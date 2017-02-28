Wrigley вложит миллиард рублей в фабрику в Петербурге

Компания Wrigley, входящая в американскую корпорацию Mars Inc., намерена в течение двух лет вложить миллиард рублей в модернизацию фабрики в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по инвестициям по результатам встречи председателя комитета Ирины Бабюк с руководством компании на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает ТАСС.

«Стороны обсудили планы дальнейшего сотрудничества в рамках планируемой модернизации фабрики Wrigley, расположенной в Санкт-Петербурге. В частности, ООО "Ригли" намерено инвестировать порядка миллиарда рублей в модернизацию мощностей завода в течение следующих двух лет и рассматривает возможность для увеличения экспорта продукции», — отметили в пресс-службе.

Новые направления экспорта в комитете не уточнили. На сегодняшний день компания поставляет продукцию в 30 стран мира.

В 2016 году, с момента открытия новой производственной линии, компания вложила более 500 миллионов рублей в разработку и производство российской жевательной резинки в инновационной упаковке для экспорта в 30 стран. Соглашение о расширении производства для запуска нового продукта было подписано в 2016 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Американская компания Wrigley — производитель жевательной резинки и кондитерских изделий. Штаб-квартира расположена в Чикаго. В 2007 году Wrigley приобрела фабрику и бренд «Коркунов». В 2008 году корпорация Mars достигла договоренности о поглощении Wrigley. Сумма сделки составила 23 миллиарда долларов.