Россия установит контроль над выпуском криптовалют

Российские власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Об этом в среду, 11 октября, заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

По его словам, это решение было принято на совещании у президента России Владимира Путина 10 октября. «Договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения», — сказал министр.

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Сейчас необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. «О конкретных параметрах не буду сейчас говорить, но в целом договорились о том, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне», — отметил Силуанов.

10 октября Владимир Путин провел совещание по проблемам криптовалют. Он отметил, что использование цифровых денег несет серьезные риски. В совещании принимали участие помощник президента России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

В сентябре замглавы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.