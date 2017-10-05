Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализацию

ЦБ категорически против легализации в России как натуральных, так и виртуальных частных валют. Об этом в четверг, 5 октября, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает Rambler News Service.

По ее словам подходы к регулированию этой сферы сейчас обсуждаются в правительстве и Госдуме. «Криптовалюты — это частные цифровые валюты. И мы категорически против легализации частных денег», — сказала Набиуллина.

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Она подчеркнула неизменность позиции регулятора по отношению к цифровым платежным средствам. «Мы не поддерживаем легализацию использованию криптовалют как законного платежного средства», — заявила глава ЦБ. Однако регулятор изучает перспективы применения технологии блокчейн, заключила Набиуллина.

4 октября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор убедился в пользе блокчейна. «После глубокого анализа мы поняли, что эта технология может принести дополнительную выгоду и обществу, и финансовой системе, и компаниям. Поэтому сейчас совместно с банками мы ее тестируем», — сказала она.

В сентябре замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.