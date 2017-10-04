Касперский назвал условия восхитительной работы криптовалют

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский убежден, что развитию криптовалют мешают государства, они искусственно разделяют мир, передает слова бизнесмена РИА Новости.

«Криптовалюта может очень хорошо работать — это именно то, что нужно для единого мира, который живет в условиях полной свободы. Там эта штука будет работать просто восхитительно», — полагает Касперский.

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По его мнению, эта технология расцветет лет через 300. «Как только они станут мешать какому-нибудь государству, они будут запрещены, с ними будут бороться. Лет через 300 — это будет совершенно потрясающая вещь», — убежден Касперский.

В России пока нет действующей законодательной базы для криптовалют, власти обещают разработать соответствующие законы до конца 2017 года. В середине сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила криптовалюты с финансовыми пирамидами и заверила, что не допустит использования цифровых денег в России.

В поддержку технологии блокчейн 28 сентября высказался бывший министр финансов Алексей Кудрин, при этом сами криптовалюты он сравнивал с казино.