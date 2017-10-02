В России запустят обеспеченную бриллиантами криптовалюту

В России появится криптовалюта D1 Coin, обеспеченная бриллиантами. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Rambler News Service. Проект согласован с Банком России.

D1 Coin — это актив на базе блокчейн-сети Ethereum. Торги этой валютой планируется запустить в конце 2018 года на платформе, созданной Ассоциацией «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» и Фондом развития Дальнего Востока.

Материалы по теме Сюрприз от Виталика Кто убьет традиционную экономику

По информации создателя цифровой валюты — компании Diamundi Pte Ltd — общая номинальная стоимость всех D1 Coin составит около одного миллиарда долларов.

Один D1 Coin обеспечен 1/1000 карата эталонного бриллианта и выпускается под бриллиант в количестве, рассчитанном нейросетью D1 Matrix на основе ряда характеристик и анализа рынка. Владелец определенного количества D1 Coin сможет обменять их на выбранный бриллиант в любое время, указывает агентство.

Все бриллианты, обеспечивающие D1 Coin, сертифицированы и будут храниться в специальных хранилищах в Сингапуре и Швейцарии.

26 сентября замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.

Против использования криптовалют выступает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она считает, что активные расчеты цифровыми деньгами подорвут традиционное денежное обращение.