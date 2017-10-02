Мегафон разместил облигации на 500 миллионов рублей с помощью блокчейна

Сотовый оператор «Мегафон» разместил облигации на 500 миллионов рублей, расчеты по которым будут осуществляться по технологии блокчейн. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила компания.

Срок погашения — 22 декабря 2017 года. Покупателем облигаций выступил Райффайзенбанк.

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«Мы видим большой потенциал в архитектуре блокчейна, которая постепенно и уверенно становится новым стандартом обмена транзакционными данными и заменяет собой традиционные системы», — cказал финансовый директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Платформа для проведения сделок с облигациями обеспечивает конфиденциальность при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также учитывает особенности российского законодательства, отмечает компания.

28 сентября глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин выcтупил за легализацию технологии блокчейн в России.

Двумя днями ранее замглавы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации блокчейна. По его словам, обсуждение предложений по регулированию этой технологии произойдет через квартал.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.