Кудрин поддержал легализацию блокчейна в России

Глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов России Алексей Кудрин выcтупил за легализацию технологии блокчейн в России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поддерживаю инициативу легализации блокчейна. Это еще один шаг на пути к цифровизации госуправления», — написал он.

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26 сентября замглавы Минфина России Алексей Моисеев сообщил, что власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации блокчейна. По его словам, обсуждение предложений по регулированию этой технологии произойдет через квартал.

В августе советник президента России по развитию интернета Герман Клименко объявил о создании Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК). Ассоциация займется продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных госструктурах и субъектах России.

Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.