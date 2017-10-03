СМИ сообщили о планах Goldman Sachs начать торговлю биткоинами

Финансовая корпорация Goldman Sachs задумалась о торговле биткоинами и другой криптовалютой за счет создания новой торговой опции. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Goldman Sachs может стать первым крупным банком Уолл-стрит, вышедшим на рынок цифровых денег. По словам собеседника издания, деятельность в этом направлении только началась и корпорация еще может отказаться от таких планов.

В самом банке сообщили, что исследуют возможность удовлетворить интерес клиентов к цифровым валютам.

15 сентября власти Китая предписали криптовалютным биржам страны остановить торги и уведомить пользователей о закрытии. В начале месяца Китай запретил привлекать средства с помощью ICO (Initial coin offering, привлечение инвестиций в проекты по эмиссии цифровых денег). В Народном банке Китая объяснили такое решение тем, что подобная практика представляет собой незаконное финансирование.

По мнению главы банка JPMorgan Chase Джеймса Даймона, самая распространенная на данный момент цифровая валюта биткоин является мошенничеством. Он пообещал увольнять сотрудников за операции с ней.