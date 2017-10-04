Супер Майк

Этот человек сделал сотни миллионов долларов на биткоине, когда еще тот не был мейнстримом. Сейчас, когда самая популярная криптовалюта в мире бьет рекорды стоимости и ее скупают таксисты с домохозяйками, он предупреждает об угрозе финансового пузыря. Но распродавать свои запасы не торопится. Вместо этого «король биткоина» Майк Новограц увеличивает свои вложения в главного конкурента биткоина — Ethereum.

Новограц многие годы был типичным представителем Уолл-Стрит, партнером в Goldman Sachs и управляющим менеджером Fortress, одном из крупнейших инвестиционных фондов мира. В 2008 году, накануне глобального финансового кризиса, он пробился в список миллиардеров Forbes (быстро вылетев из него на фоне обвала котировок акций, в которые были вложены его средства).

В начале 2010-х годов он, работая в Fortress, обратил внимание на перспективы биткоина. Большинство коллег тогда просто посмеялись над Новограцем, когда в 2013 году он предсказал взрывной рост курса «денег будущего». Тогда биткоин стоил чуть больше 100 долларов и всем казалось, что это пик. Смех прекратился, когда к концу года криптовалюта взлетела до 1000 долларов — подъем был недолгим, но на аналитиков он произвел сильнейшее впечатление.

Примерно с этого периода Майк Новограц начал активно инвестировать средства Fortress в биткоин. Несмотря на то, что криптовалюта в последующие два года росла, остальные его вложения (в частности, в акции развивающихся рынков вроде Бразилии) были не столь успешны. После двух лет убытков Новограц покинул Fortress и решил основать собственный инвестфонд, в котором несколько процентов средств под управлением (очень большая доля для серьезной финансовой организации Уолл-Стрит) были вложены в криптовалюты.

Однако биткоином его интерес не ограничился. В конце 2015 года миллиардер побывал в гостях в фирме-стартапе у своего друга в Бруклине. Как рассказал Новограц в интервью Bloomberg, он рассчитывал увидеть приятеля, его помощника и собаку. Вместо этого он обнаружил 30 молодых людей, устроивших офис в складском помещении и «планирующих свою революцию». «Макрофинансисты действуют на инстинктах, — рассказал он. — Мой инстинкт был: купить долю в этой компании».

Однако, вместо этого Ново (так зовут Майка коллеги-инвесторы) решил инвестировать в эфир — опять же, после личной встречи с создателем и идеологом Ethereum Виталиком Бутериным. Новограц потратил около 500 тысяч долларов, когда еще малоизвестная виртуальная валюта стоила меньше доллара. К середине 2017 года курс валюты подскочил до 400 долларов, соответственно доход Новограца составил почти 100 миллионов долларов. Всего в течение 2016 и первой половины 2017 годов он заработал на биткоине и эфире в общей сложности 250 миллионов долларов — больше, чем какой-либо другой крупный инвестор с Уолл-Стрит.

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По словам Ново, он с этих денег заплатил все возможные налоги, купил себе бизнес-джет Gulfstream G550 и столько же потратил на благотворительный проект реформы уголовного правосудия. А затем... снова начал инвестировать в криптовалюты. Новограц каждую неделю устраивает «криптовечеринки», на которые приглашаются около 90 известных людей из мира виртуальных валют — таким образом, он держит руку на пульсе всех изменений в этом секторе.

Это помогло Ново продать биткоины на пике, когда в августе курс на короткий момент достиг 5 тысяч долларов (с тех пор он похудел примерно на 20 процентов — до 4000 долларов за биткоин). Дождавшись, пока цена немного снизится, он наконец решил открыть полноценный криптовалютный хедж-фонд, который сконцентрируется на инвестициях в этот вид активов.

Уолл-Стрит до сих пор побаивается биткоинов. Выступление главы JP Morgan Джейми Даймона, где он обрушился на криптовалюты, назвав их видом мошенничества, в целом выражает настроения большей части финансового истеблишмента не только США, но и всего мира. Финансисты не знают, как работать с криптовалютами, какие могут существовать риски — операции с ними по сути представляют собой открытие неизведанного.

И частично Новограц разделяет эту позицию. По его словам, мы увидим «самый большой финансовый пузырь за всю жизнь». С учетом того, что сильнейший со времен Великой депрессии кризис случился менее 10 лет назад, а крах доткомов — чуть больше 15 лет назад, масштаб потрясений можно себе представить.

Но для Ново такое развитие событий — не повод забиваться в угол и скупать золото и облигации США, а возможность. Отличная возможность заработать, потому что пузырь пузырем, но до краха на рынке, по мнению инвестора, еще очень далеко. И деньги на кону очень большие. По оценке Новограца, мир находится в «третьем иннинге» (понятие из бейсбола, где игра разделена на 9 иннингов — «Лента.ру») революции, связанной с распространением технологии блокчейн. Соответственно, время для бурного роста криптовалют и биткоина еще есть.

Для того, чтобы оседлать эту волну, Майк Новограц создает самый мощный фонд, который когда-либо занимался инвестициями в виртуальные валюты. Его объем составит 500 миллионов долларов, из которых 150 миллионов составят личные средства бизнесмена. Остальное будет привлечено от других хедж-фондов, отдельных богатых людей и семейных офисов. Крупные институциональные инвесторы пока не проявили интереса к проекту.

Майк Новограц Фото: Rick Wilking / Reuters

Структура под названием Galaxy Digital Assets Fund получит весьма широкий мандат, который не сведется к одной лишь скупке биткоина и эфира. Она будет вкладывать в проекты, тем или иным образом связанные с технологией блокчейн и в инфраструктуру рынка. В качестве партнеров Ново пригласил опытных инвесторов — Ричарда Тавозо и Дэвида Намдара (ранее работали в RBC Capital Markets, Millennium Partners, Marto Capital и UBS).

Предполагается, что эти усилия помогут Новограцу стать пионером на рынке, который он сам сравнивает с диким Западом. Новые «ковбои» пока вызывают удивление у традиционных финансистов (из сотен хедж-фондов Уолл-Стрит лишь три на данный момент решились поиграть на этом рынке). Однако Ново уже успел посрамить скептиков, заработав сотни миллионов долларов, когда сам термин «криптовалюта» был знаком только узкому кругу специалистов. «Я хочу закончить свою карьеру на Уолл-Стрит победителем», — говорит 52-летний инвестор.

На фоне бурного роста биткоина, эфира и других виртуальных валют многим инвесторам удалось заработать большие деньги практически из ничего. Но большинство из них — представители молодежи, которые, в сущности, просто выиграли в лотерею. Если Galaxy Digital Assets добьется внушительного успеха на новом рынке, это станет сигналом для по-настоящему крупной рыбы с Уолл-Стрит, которая пока упорно не идет в неизведанные воды блокчейна. И вот тогда лихорадка из-за биткоина и эфира станет поистине всемирной и всеобщей. Пока же любящий риск Ново остается настырным первопроходцем, рвущимся к миллиардам и славе.