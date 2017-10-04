Банк России уверовал в блокчейн

Банк России убедился в пользе технологии блокчейн. Об этом в среду, 4 октября, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, РИА Новости.

«После глубокого анализа мы поняли, что эта технология может принести дополнительную выгоду и обществу, и финансовой системе, и компаниям. Поэтому сейчас совместно с банками мы ее тестируем», — сказала она.

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По словам Скоробогатовой, Банк России в своей миссии определил, что намерен стать высокотехнологичным регулятором для развития бизнеса в стране.

Сейчас ЦБ совместно с банками в рамках ассоциации «Финтех» развивает четыре проекта с использованием блокчейна: Know Your Customer («Знай своего клиента»), проекты с закладными, с цифровыми аккредитивами и с банковскими гарантиями, напомнила она. «Большой проект, который мы сейчас открываем с ассоциацией, это управление большими данными (big data — прим. «Ленты.ру»)», — добавила Скоробогатова.

26 сентября замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.

В августе было объявлено о создании Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК), которая займется продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных госструктурах и субъектах России.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.