«Криптовалютное государство» захотело на Красную площадь

Общественная организация «Криптовалютное государство» уведомила мэрию Москвы о намерении провести 23 ноября шествие на Красной площади в поддержку легализации в России виртуальных денег. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя организации Дмитрия Карпиловского.

Целью акции — формирование положительного отношения к цифровым валютам со стороны руководства страны и Центрального банка, отметил Карпиловский. На шествие могут прийти около 200 человек.

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11 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.

Днем ранее президент Владимир Путин дал понять, что цифровые деньги в России должны быть узаконены, но с ограничениями. По его мнению, важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул президент.