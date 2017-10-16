«Криптовалютное государство» захотело на Красную площадь

Общественная организация «Криптовалютное государство» уведомила мэрию Москвы о намерении провести 23 ноября шествие на Красной площади в поддержку легализации в России виртуальных денег. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя организации Дмитрия Карпиловского.
Целью акции — формирование положительного отношения к цифровым валютам со стороны руководства страны и Центрального банка, отметил Карпиловский. На шествие могут прийти около 200 человек.
11 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.
Днем ранее президент Владимир Путин дал понять, что цифровые деньги в России должны быть узаконены, но с ограничениями. По его мнению, важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул президент.