На Украине предложили легализовать криптовалюты

Депутаты Верховной Рады Украины предложили законопроект о легализации оборота криптовалют в стране. Об этом в среду, 11 октября, сообщает УНИАН.

«Целью законопроекта является предоставление официального статуса криптовалюте, регуляция правоотношений по ее обращению, хранению, владению, использованию и проведению криптовалютных операций в Украине», — говорится в материалах к документу.

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Функцию государственного регулирования рынка цифровых денег будет выполнять Национальный банк Украины. «Указанный законопроект позволит привлечь многомиллионные международные инвестиции в Украину для развития малого, среднего и крупного бизнеса, что, в свою очередь, положительно повлияет на экономический климат внутри государства, позволит укрепить национальную валюту и увеличить ВВП», — полагают авторы инициативы.

Криптовалюта не будет приравнена к средствам платежа, но будет являться объектом собственности, подлежащим обмену на другие товары или услуги. Государство не будет нести перед владельцами цифровых денег никаких обязательств и не гарантирует деятельность криптювалютных бирж.

10 октября президент России Владимир Путин заявил о криптовалютных рисках: они могут использоваться для отмывания капитала, ухода от налогов, финансирования терроризма и распространения мошеннических схем.

В начале месяца глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что выступает категорически против легализации в России как натуральных, так и виртуальных частных валют.

В апреле нынешнего года Япония легализовала самую распространенную цифровую валюту — биткоин.