Греф подбил Новака покататься на Tesla

Глава Минэнерго России Александр Новак и председатель Сбербанка Герман Греф договорились о совместной поездке на электромобиле Tesla в выходные. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает ТАСС.

Дискуссия о будущем электрокаров развернулась на сессии Российской энергетической недели. Новак усомнился в том, что электромобили смогут полностью заменить бензиновые и дизельные автомашины. В свою очередь Греф заявил, что в скором времени электрокары вытеснят традиционный транспорт.

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«Мне надо с нашим министром обязательно прокатится на Tesla в эти выходные, чтобы он ощутил разницу. Я думал, как вы, пока не сел за руль [электромобиля]», — сказал Греф, обращаясь к главе Минэнерго. «С удовольствием с вами прокачусь, не только на Tesla», — ответил Новак.

Он отметил, что электромобили существовали еще 100 лет назад, но не выдержали конкуренцию с двигателем внутреннего сгорания. «Если бензиновый автомобиль будет летать, а электромобиль нет, то я лучше куплю бензиновый», — признался министр.

4 октября президент России Владимир Путин заявил, что может когда-нибудь пересесть за руль электромобиля Илона Маска.