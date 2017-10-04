Путин предпочел Tesla телегам и танкам

Президент России Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь пересядет за руль электромобиля Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему нет?» — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Кроме того, как передает в Twitter кремлевский журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, Путин заверил, что Россия будет развивать производство электромобилей. «Вы думаете, мы всегда на телегах будем ездить? Или на танках? Хотя танки у нас хорошие», — сказал он.

Выступая на пленарном заседании в рамках форума «Российская энергетическая неделя», президент сказал, что купленный им электромобиль обязательно задекларирует.

Путин признался, что ездил на электромобиле и позитивно оценивает этот вид транспорта. «Наши производители, которые мечтают о производстве электромобиля, мне такие показывали. Я, конечно, знаком и с производителями американскими, с азиатскими, в частности, с японскими. Я ездил на всех этих машинах, мне их показывали, что называется, давали прокатиться. Должен сказать, что мне нравятся эти машины, особенно современные, они приемистые, юркие, быстрые, эффективные», — рассказал он.

Впрочем, экологичность электромобилей не бесспорна, считает президент. «Повторяю, для городов — это очень хороший вид транспорта, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны. Но, на мой взгляд, в конечном итоге на сегодняшний день более экологичным видом топлива является газомоторное», — отметил он.

