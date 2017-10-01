Наука и техника
 

Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году

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Российские достижения в области беспилотных автомобилей будут представлены во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом на открытии ежегодного Международного форума науки и технологии в обществе в японском Киото рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

21 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России в 2018 году намерено увеличить объем субсидирования производителей, занимающихся разработкой беспилотных автомобилей. Он отметил, эта отрасль в стране «фактически создается с нуля». В дальнейшем отечественным заводам, по его словам, необходимо закрепиться на мировых рынках.

3 августа помощник президента Игорь Левитин заявил, что российские дороги не готовы принять электромобили и беспилотный транспорт. По его словам, необходимо строить дороги, адаптированные под новые технологии. Чиновник добавил, что, согласно прогнозам, к 2030 году автопарк Европы и США будет преимущественно электрическим. А к 2050 году половина общественного транспорта станет беспилотным.

25 августа стало известно, что беспилотные грузовые автомобили, проходящие испытания на спецполигонах Великобритании, до конца 2018 года появятся на дорогах общего пользования. Колонна будет состоять максимум из трех машин, человеку доверят управлять головным автомобилем.

14 сентября Илон Маск анонсировал презентацию беспилотного грузовика с электродвигателем. «Презентация грузовика Tesla и тестовый заезд состоится 26 октября в Хоторне (штат Калифорния — прим. «Ленты.ру»). Стоит увидеть этого монстра вживую. Это нереально», — пообещал основатель Tesla.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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