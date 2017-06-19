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Топливо нон грата

Какое будущее ждет дизельный транспорт

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Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Власти Мюнхена, где расположена штаб-квартира BMW, планируют запретить эксплуатацию автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. Об этом заявил мэр города Дитер Райтер. Похожий запрет намеревается ввести и другая автомобильная столица Германии — Штутгарт, родной город автогигантов Daimler и Porsche. Там со следующего года по определенным дням недели нельзя будет пользоваться дизельными машинами, выпущенными до 2015 года. Кроме того, к 2025 году такие транспортные средства могут попасть под санкции в Афинах, Мадриде и Париже.

О причинах общеевропейской антидизельной кампании и будущем транспорта на тяжелом топливе рассказывает «Лента.ру».

От рассвета до заката

Любопытно, что еще 20 лет назад дизельные машины в Европе были совсем не популярны. В той же Германии доля подобного транспорта в сегменте новых автомобилей не превышала девяти процентов. Можно сказать, что любовь к солярке автомобилистам внушили чуть ли не в приказном порядке: в 1997 году был принят Киотский протокол, обязывающий страны стабилизировать выбросы парниковых газов. А так как в выхлопе дизельного двигателя содержится меньше оксида углерода (СО), чем у бензинового аналога, было объявлено, что будущее Европы — за дизельным топливом.

Преимущества дизельного транспорта широко пропагандировались, владельцы таких машин пользовались налоговыми послаблениями и парковочными преференциями. Автопроизводителям ничего не оставалось, кроме как совершенствовать дизельные силовые установки, со временем доведя характеристики до уровня бензиновых ДВС, а по некоторым параметрам и превзойдя их. Солярка, ранее ассоциировавшаяся исключительно с коммерческим транспортом, «протекла» на гоночные треки и в бизнес-сегмент. Можно сказать, что «нулевые» стали подлинной золотой эрой дизеля: в Старом Свете на такие машины приходилось более половины продаж.

Однако автопроизводителям, вложившим в развитие дизельных технологий миллиарды евро, недолго было суждено получать дивиденды: благодушное отношение к тяжелому топливу закончилось, когда экологи забили тревогу из-за высокого содержания в продуктах сгорания оксида азота (NOx). Это вредное соединение не только снижает сопротивляемость к заболеваниям, но и усиливает воздействие канцерогенных веществ. Кроме того, выяснилось, что твердые частицы сажи, также обнаруженные в выхлопе, раздражают слизистые оболочки и являются чрезвычайно опасными для астматиков и аллергиков. Некогда «зеленый» дизель в одночасье стал жупелом: было объявлено, что он повинен в смертях тысяч европейцев от рака, инфаркта, инсульта и диабета.

Дизельная афера

Оказавшись в ситуации резкого разворота общественного мнения, европейские автопроизводители постарались защитить свои инвестиции — для этого они прибегли к обману. Сложно сказать, кто первым отважился на подтасовку данных и на каком уровне было принято это решение, но теперь масштабная дизельная афера прочно ассоциируется с Volkswagen. В сентябре 2015 года выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей этой марки были оснащены программным обеспечением, распознающим тестовый режим и временно занижающим количество оксида азота в выхлопе. При обычной эксплуатации автомобиля количество NOx возрастало в десятки раз.

Некоторые из таких «шулерских» моделей даже были отмечены престижными наградами: так, например, дизельный Jetta стал «Зеленым автомобилем 2009 года» (премия британского журнала Green car journal). После разоблачения технические специалисты Volkswagen признались, что задача по-честному снизить количество оксида азота в выхлопе оказалась для концерна «чересчур амбициозной».

В дальнейшем дизельный скандал, прозванный западными СМИ «Дизельгейтом» по аналогии с «Уотергейтом» — политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента, зацепил практически все марки, входящие в Volkswagen AG (Skoda, Seat, Audi, Porsche), а также Opel, Mercedes-Benz, BMW и Renault.

В ходе разбирательств выяснились любопытные подробности: например, крупнейшие европейские автопроизводители отправляли свои модели на сертификацию в Люксембург, Нидерланды или на Мальту — там эта процедура отдана в руки частных фирм. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбеты Беньковской, «Дизельгейт» стал наглядным свидетельством того, что система сертификации автомобилей в Европе потерпела фиаско.

Под гнетом санкций

Два года назад Европейский союз принял экологический стандарт «Евро-6», который прямо называют «антидизельным»: он снизил допустимое содержание оксидов азота с 0,180 до 0,080 г/км. Кроме того, новый стандарт жестко регламентирует количество взвешенных частиц в выхлопе. Чтобы соответствовать «Евро-6», машина должна быть оснащена дорогой системой рециркуляции выхлопа для нейтрализации вредных веществ путем дожигания.

Кроме того, против дизельных автомобилей вводятся точечные меры: в Осло им нельзя въезжать в центр города с 6 утра до 22 часов вечера; в Париже запрещена эксплуатация старых дизельных машин; к санкциям готовы присоединиться Берлин, Кельн, Гамбург, а также крупные города Голландии и Дании.

Запретительная политика не замедлила сказаться: в Германии доля дизелей среди впервые зарегистрированных автомобилей за год упала на шесть процентных пунктов. От использования солярки отказываются как обычные люди, так и государственные, а также коммерческие автопарки — если с января по апрель 2015 года доля служебных дизельных автомобилей достигала 75 процентов, то за аналогичный период текущего года она сократилась до 68 процентов. В целом по Европе продажи такого транспорта демонстрируют сильнейшее снижение за десятилетие, не исключая и вторичный рынок.

«Дизельные автомобили исчезнут быстрее, чем мы можем ожидать», — заявила Эльжбета Беньковска. С комиссаром сложно не согласится: пик популярности этого транспорта позади, а будущее сулит им возвращение в нишу исключительно коммерческого использования, которая, скорее всего, сузится под натиском новых технологий. Вопрос, что это будут за технологии. Сегодня, как в 60-е годы прошлого века, ставка делается на электромобили. Европейские государства охотно субсидируют их разработку, но наученные горьким опытом автоконцерны, пожалуй, могут предположить, что это до поры до времени.

Ведь когда производство электрокаров станет действительно массовым, экологов наверняка заинтересует возросшая нагрузка на угольные и газовые электростанции, проблема утилизация токсичных аккумуляторов, вред для окружающей среды от существенного расширения добычи литиевых руд. Так что несмотря на дежурный оптимизм европейских чиновников вопрос, чем именно заправлять по-настоящему «зеленый» автомобиль будущего, все еще открыт.

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