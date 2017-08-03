Премьер поручил представить меры поддержки развития электротранспорта

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить к 17 августа пакет предложений по господдержке развития электротранспорта. Об этом в четверг, 3 августа, пишет газета «Известия».

Предложения внесло в кабмин руководство «КамАЗа». Гендиректор предприятия Сергей Когогин представил их премьеру на совещании по развитию электрического и беспилотного транспорта, которое состоялось 21 июля в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ).

Среди инициатив — принятие программы сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и введение ограничений на использование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в мегаполисах и курортных зонах. Кроме того, предлагается рекомендовать регионам установить «нулевую» ставку транспортного налога на электрокары и машины с гибридными двигателями.

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В июле журнал Nature Energy опубликовал исследование британских ученых, согласно которому электромобили уже к 2022 году смогут полноценно конкурировать с машинами, работающими на двигателях внутреннего сгорания.

В настоящее время многие страны и компании планируют отказ от углеводородных двигателей. В частности, на 2040 год Франция наметила запрет продаж машин, работающих на керосине и бензине. Компания Volvo запланировала отказ от производства автомобилей с исключительно углеводородными двигателями на 2019 год.