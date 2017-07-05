Volvo прекратит выпуск автомобилей только с двигателем внутреннего сгорания

Все легковые автомобили компании Volvo с 2019 года будут оснащаться электрическими силовыми установками в качестве основного двигателя или в пару к бензиновому мотору (гибрид). Концерн намерен полностью отказаться от выпуска машин, оснащенных только двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом в среду, 5 июля, сообщает ТАСС.

Как отметил президент Volvo Cars Хокан Самуэльсон, такое решение было принято в виду растущего спроса на электромобили. «Теперь вы сможете выбрать электрифицированную версию вашей любимой модели от Volvo», — заявил он.

30 марта стало известно, что Volvo задумалась о локализации сборки машин и налаживании производства автокомпонентов на территории России. Об этом заявил президент и генеральный директор автоконцерна Volvo Car Russia Майкл Мальмстен в интервью «Ленте.ру». По его словами, компания рассчитывает на восстановление российского авторынка.

В середине марта замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов раскритиковал идею популяризации электрокаров в России. Он выразил мнение, что они не подходят для отечественного климата и больших расстояний. При этом замминистра поддержал развитие газомоторного транспорта.