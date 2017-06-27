Volvo Car Russia призвал «перезагрузить» свою жизнь

В рамках рекламной кампании нового вседорожника V90 Cross Country «Навстречу жизни» Volvo Car Russia открывает pop-up отель Cross Country House. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 27 июня.

Источником вдохновения для этой кампании послужили идеи британского философа Алана Уотса. Он был убежден, что постоянно стремясь вперед к новым высотам, человек рискует упустить смысл жизни. По словам представителей марки, уединенный коттедж на берегу Финского залива Cross Country House станет местом для «перезагрузки» и началом нового пути навстречу настоящей жизни.

«Мы хотим побудить людей пересмотреть приоритеты и вернуться к своим забытым желаниям и увлечениям. Коттедж идеально вписался в место, куда можно вырваться на несколько дней из суеты мегаполиса, восстановить трудноуловимый баланс между работой и настоящей жизнью», — рассказал руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia Антон Свекольников.

Всем гостям на время отдыха предоставлялся новый внедорожник V90 Cross Country.