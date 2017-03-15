В Минэнерго усомнились в блестящем будущем электромобилей

Замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов раскритиковал идею популяризации электрокаров в России. В интервью ТАСС он выразил мнение, что они не подходят для отечественного климата и больших расстояний.

При этом замминистра поддержал развитие газомоторного транспорта. «Ту же Lada XRAY, если оборудовать газом, — она будет в три раза дешевле, чем бензин, и дешевле в эксплуатации, чем электромобиль», — отметил он.

По его словам, число газомоторных автомобилей в России увеличится к 2020 году более чем в два раза и достигнет 370 тысяч. Сейчас их около 150 тысяч. Молодцов отметил, что является сторонником использования сжиженного природного газа (СПГ).

Говоря о потерях бюджета из-за низкой стоимости газа в сравнении с бензином, замглавы Минэнерго заявил, что они должны быть компенсированы за счет роста экономики.

В ноябре прошлого года рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) заявило, что рост числа электромобилей негативно влияет на развитие автоиндустрии. В этой сфере производителей машин уже активно теснят высокотехнологичные компании вроде Google.

По данным «Автостата», в России по состоянию на 1 июля 2016 года насчитывалось 722 электромобиля. Треть из них зарегистрированы в Москве. Операторы каршеринга, работающие в столице, рассматривают возможность внедрить электромобили в свой парк, пишет сетевое издание m24.ru.