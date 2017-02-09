Наука и техника
 

Cтали известны сроки начала производства самого дешевого электрокара Tesla

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Компания Tesla запустит предсерийный выпуск электромобилей Model 3 в феврале 2017 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Согласно официальному заявлению Tesla, которое приводит агентство, завод компании в Калифорнии будет закрыт на неделю для подготовки к началу производства Model 3. При этом источник сообщил, что начало предсерийного выпуска электрокаров запланировано на 20 февраля. Предполагается, что официальное заявление будет сделано во время публикации отчета за четвертый квартал 2016 года.

Tesla Model 3 была представлена весной 2016 года. По заверениям производителей, она способна будет проезжать 350 километров от одного заряда аккумулятора и разгоняться до 100 километров в час менее чем за шесть секунд. Компания намерена выпускать 500 тысяч автомобилей в год. Цена на Model 3 начинается от 35 тысяч долларов, тогда как другая модель марки — Model S — стоит более 75 тысяч.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл.

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