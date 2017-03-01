Tesla задумалась о выходе на российский рынок

Производитель электрокаров Tesla ищет помещения в Москве и Санкт-Петербурге для открытия офисов, шоу-румов и сервисных центров. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По их словам, компания рассматривает возможность начать работать в крупных торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Как отмечает аналитическое агентство «Автостат», Tesla является наиболее популярной маркой электромобилей в России — на ее долю приходится 47 процентов продаж в этом сегменте. В 2016 году было реализовано 39 электромобилей. При этом официально марка на отечественном рынке не представлена.

9 февраля стали известны сроки начала производства самого дешевого электромобиля Tesla — Model 3. Согласно официальному заявлению Tesla, которое приводит агентство, завод компании в Калифорнии будет закрыт на неделю для подготовки к началу производства Model 3. При этом источник сообщил, что начало предсерийного выпуска электрокаров запланировано на 20 февраля.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл.