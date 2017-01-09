Батареи для электрокаров за шесть лет подешевели на 80 процентов

Аккумуляторы для электромобилей подешевели на 80 процентов за период с 2010 по 2016 год. Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы McKinsey.

Отмечается, что стоимость батареи составляет значительную часть цены электромобиля. В настоящее время ее цена рассчитывается по формуле 230 долларов за Киловатт-час. По сравнению с обычной машиной, оснащенной двигателем внутреннего сгорания, цена электрической версии с типовой батареей на 60 КилоВатт выше примерно на 14 тысяч долларов. Таким образом, удешевление батарей сделает электромобили конкурентоспособными, полагают эксперты McKinsey.

В 2014 году производитель электрокаров компания Tesla Motors приняла решение возвести гигафабрику, чтобы снизить стоимость производства аккумуляторов для электромобилей и избежать их прогнозируемого дефицита в 2017-2018 году, когда на рынке появится электрокар Tesla Model III.

