Илон Маск назвал дату презентации беспилотной электрофуры Tesla

Основатель Tesla Илон Маск объявил дату презентации беспилотного грузовика с электродвигателем. Об этом написал в своем Twitter.

«Презентация грузовика Tesla и тестовый заезд состоится 26 октября в Хоторне (штат Калифорния, — прим. «Ленты.ру»). Стоит увидеть этого монстра в живую. Это нереально», — написал предприниматель.

В августе сообщалось, что Tesla ведет переговоры с департаментом транспорта американского штата Невада для получения разрешения на испытания собственного грузовика. Тогда же стало известно, что автомобиль получит новую систему автопилота, которая позволяет фурам выстраиваться в колонны и следовать за ведущей машиной.

Tesla Inc. — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В нее инвестировали, в частности, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин и президент eBay Джефри Сколл. На данный момент модельный ряд компании представлен пятидверным хэтчбеком Model S, седаном Model 3 и кроссовером Model X.