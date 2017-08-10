Tesla испытает беспилотную электрофуру

Компания Tesla ведет переговоры с департаментом транспорта американского штата Невада для получения разрешения на испытания беспилотного грузовика с электродвигателем. Переписка оказалась в распоряжении журналистов Reuters.

Указывается, что грузовики получат новую систему автопилота, которая позволяет автомобилям выстраиваться в колонны и следовать за ведущей машиной.

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В Tesla отказались комментировать информацию, однако в службе регистрации транспортных средств штата Невада подтвердили, что на данный момент с компанией ведутся переговоры.

В апреле генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что первый грузовик компании, который получит систему автопилота, будет представлен в сентябре 2017 года. Также Маск рассказал о планах выпустить пикап и родстер на электротяге.

Tesla Inc. — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В нее инвестировали, в частности, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин и президент eBay Джефри Сколл. На данный момент модельный ряд компании представлен пятидверным хэтчбеком Model S, седаном Model 3 и кроссовером Model X.