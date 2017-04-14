Названы сроки выпуска первой фуры Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter анонсировал выход первого грузовика компании. По словам предпринимателя, фура на электротяге будет представлена осенью 2017 года.

«Грузовик Tesla будет представлен в сентябре. Команда проделала потрясающую работу. Это по-настоящему новый уровень», — написал Маск в соцсети.

В ответах к посту он рассказал, что в будущем компания планирует также представить пикап Tesla и родстер. Вероятно, грузовик получит поддержку системы беспилотного управления, как в других автомобилях компании.

Tesla Inc. — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В нее инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, один из основателей PayPal Илон Маск и президент eBay Джефри Сколл. На данный момент модельный ряд компании представлен пятидверным хэтчбеком Model S, седаном Model 3 и кроссовером Model X.