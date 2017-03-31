Наука и техника
 

Гройсман предложил Илону Маску запустить на Украине энергетический проект

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Владимир Гройсман
Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил основателю SpaceX и Tesla Motors Илону Маску официальное предложение о запуске в стране проекта по сохранению возобновляемой энергии. Об этом он рассказал в четверг, 30 марта, во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает агентство «Укринформ».

«Я направил ему официальное обращение, чтобы мы смогли начать дискуссию о создании, используя особенности энергетических объектов, энергетической инфраструктуры», — заявил Гройсман, отметив, что сообщит о получении ответа.

13 марта Гройсман в своем микроблоге в Twitter предложил Маску сделать Украину «тестовым полигоном для инноваций» в сфере энергосбережения.

В конце октября 2016 года Маск представил солнечные батареи, которые интегрированы в крыши дома. Как сообщалось, покрытия планировали выпускать в четырех вариантах: текстурированное стекло, глянцевая стеклянная плитка, шиферная плитка, а также черепица в тосканском стиле.

Бизнесмен Илон Маск основал компании SpaceX (производит ракеты и космические корабли) и Tesla Motors (создает электромобили), а также инициировал проект Hyperloop (гибридной транспортной системы из вакуумного поезда и состава на магнитной подушке — маглева). Кроме того, он участвовал в создании компаний PayPal (занимается электронными платежами) и SolarCity (специализация — солнечная энергетика).

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