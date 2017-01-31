Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск начал бурить тоннель под Лос-Анджелесом. Он объявил, что проведенная на минувших выходных работа является стартом эксперимента, пишет Wired.

На данный момент выкопана «тестовая траншея» возле офиса SpaceX шириной около девяти метров, длиной 15 метров и глубиной 4,5 метра. В конце января Маск объявил, что тоннель будет идти до аэропорта Лос-Анджелеса, который находится в другой части города.

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Отмечается, что для строительства тоннеля на территории SpaceX Маску не нужно согласовывать проект с властями. Однако для продолжения бурения ему необходимо будет получить соответствующее разрешение.

«Если быть честным, я понятия не имею, что делаю», — сказал Маск. Он планирует выяснить, что необходимо сделать для увеличения скорости строительства на 500-1000 процентов.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.