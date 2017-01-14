SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT стартовала с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг к северо-западу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщается на сайте американской компании SpaceX.

Это первый запуск ракеты Falcon 9 после случившейся 1 сентября 2016 года аварии. Пуск состоялся в субботу, 14 января, в 12:54 (20:54 по московскому времени). Спустя восемь минут первая ступень ракеты приземлилась на морскую платформу в Тихом океане, отмечается в микроблоге SpaceX в Twitter.

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Американская компания Iridium Communications намерена на Falcon 9 вывести в космос первую партию телекоммуникационных спутников Iridium нового поколения. За несколько следующих лет она планирует доставить на орбиту посредством производимой SpaceX ракеты-носителя несколько десятков таких аппаратов.

2 января в SpaceX объявили об окончании расследования сентябрьской катастрофы. По мнению инженеров компании, причиной стала неполадка в одном из трех расположенных в баке с жидким кислородом во второй ступени ракеты баллонов, находящихся под высоким давлением. Ранее сообщалось, что авария произошла из-за трещины в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом на второй ступени ракеты.

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Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась при запуске с мыса Канаверал, штат Флорида, 1 сентября 2016 года. Владелец потерянного аппарата компания Space Communication заявила о намерении взыскать со SpaceX компенсацию в размере 50 миллионов долларов или получить бесплатный старт. Глава SpaceX Илон Маск назвал эту аварию самой серьезной неудачей за 14 лет работы своей компании.

