Реакцию Илона Маска на успешную посадку ступени Falcon 9 показали на видео

Видео: National Geographic

National Geagraphic в рамках телесериала MARS опубликовал ролик, посвященный тому, как первая ступень ракеты Falcon 9 впервые успешно приземлилась 21 декабря 2015 года. На видео показаны закулисные кадры из центра управления компании SpaceX, а также трогательная реакция ее основателя Илона Маска.

SpaceX трижды провела удачную посадку первой ступени Falcon 9 на морскую платформу, а также одну на космодром, с которого был совершен запуск. В компании полагают, что повторное использование элемента ракеты в будущем позволит сократить стоимость коммерческих запусков.