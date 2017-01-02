В SpaceX сообщили дату первого после аварии запуска Falcon 9

Первый после случившейся 1 сентября 2016 года аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 намечен на 8 января. Об этом в понедельник, 2 января, говорится в заявлении американской компании SpaceX.

«Компания планирует возобновить полеты запуском с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг к северо-западу от Лос-Анджелеса спутника Iridium NEXT, он состоится 8 января», — сказано в публикации.

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Кроме того, в SpaceX объявили об окончании расследования сентябрьской катастрофы. По мнению инженеров компании, причиной стала неполадка в одном из трех расположенных в баке с жидким кислородом во второй ступени ракеты баллонов, находящихся под высоким давлением. Ранее сообщалось, что авария произошла из-за трещины в системе подачи гелия в резервуар с жидким кислородом на второй ступени ракеты.

В компании подчеркнули, что приняли все необходимые меры, чтобы аналогичное ЧП не повторилось.

Американская компания Iridium Communications намерена на Falcon 9 вывести в космос первую партию телекоммуникационных спутников Iridium нового поколения. За несколько следующих лет она планирует доставить на орбиту посредством производимой SpaceX ракеты-носителя несколько десятков таких аппаратов.

Falcon 9 с израильским спутником связи Amos-6 взорвалась при запуске с мыса Канаверал, штат Флорида, 1 сентября 2016 года. Владелец потерянного аппарата компания Space Communication заявила о намерении взыскать со SpaceX компенсацию в размере 50 миллионов долларов или получить бесплатный старт. Глава SpaceX Илон Маск назвал эту аварию самой серьезной неудачей за 14 лет работы своей компании.