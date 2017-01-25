Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск в следующем месяце намерен начать строительство тоннеля от собственного офиса до аэропорта Лос-Анджелеса. Об этом он объявил в своем Twitter в среду, 25 января.

«Небывалый прогресс по работе над тоннелем. Планирую начать рыть через месяц или около того», — написал предприниматель в соцсети.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.

Ранее Маск не раз публично высказывался о пользе подземных дорог и тоннелей.

Mashable отмечает, что, даже несмотря на серьезные намерения, воплотить план в жизнь будет очень трудно. Сам процесс прокладки тоннеля довольно длительный, а перед началом работ необходимо получить множество разрешений от властей.