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12:27, 22 июля 2026 (обновлено: 12:44, 22 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле оценили вероятность изменений на фронте после назначения нового главкома ВСУ

Песков: Назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронте
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вряд ли приведет к изменениям на фронте. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не нам комментировать. Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах», — оценил он.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новым главнокомандующим вооруженными силами республики станет Михаил Драпатый. По словам главы государства, экс-главком ВСУ Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева и прошел значительный путь, но нужен новый взгляд, который есть у Драпатого.

Сам Сырский подтвердил свою отставку. В Telegram он назвал войну своей работой, заявив, что должности меняются, а этот принцип — нет.

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