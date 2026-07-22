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12:19, 22 июля 2026 (обновлено: 12:23, 22 июля 2026)Экономика

Дом Гитлера превратили в полицейский участок

Место рождения Гитлера в Австрии превратилось в полицейский участок
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Michael Kranewitter / Wikimedia

Здание, в котором родился Адольф Гитлер, в среду, 22 июля, официально начало новую жизнь в качестве полицейского участка. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Австрии надеется, что таким образом здание наконец перестанет быть местом паломничества неонацистов. Дом расположен в Браунау-ам-Инн, недалеко от границы с Германией. Ранее он находился в частной собственности, в нем располагалась благотворительная организация для людей с ограниченными возможностями. В 2017 году власти страны выкупили его и в 2019-м объявили, что здание будет превращено в полицейский участок.

Еще до переоборудования единственным признаком исторической принадлежности был камень на тротуаре из концентрационного лагеря Маутхаузен с надписью против фашизма, без упоминания Гитлера. Камень остался на месте, а теперь на фасаде здания появилась табличка «Полиция».

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«Задача состояла в том, чтобы прервать любую ассоциацию с Адольфом Гитлером и лишить здание его мистического ореола», — заявил руководитель исторического департамента министерства внутренних дел Австрии Штефан Мльцох. «Мистический ореол» уходил корнями во времена правления Гитлера, когда «дом рождения фюрера» был художественным музеем.

По словам городских чиновников, прохожие часто останавливаются у этого дома, чтобы сделать фотографии. Однако различные «инциденты» с интересующимися зданием в настоящее время начали происходить гораздо реже, чем раньше.

Ранее стало известно о планах отдать дворец съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии под оперный театр.

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