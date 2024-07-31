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14:16, 31 июля 2024Экономика

Во дворце Гитлера устроят оперный театр

Власти Нюрнберга устроят во Дворце съездов НСДАП оперный театр

Фото: Kasa Fue / Wikimedia

Дворец съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии отдадут под оперный театр. О новом применении неоконченного проекта лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера пишет Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Строительство Дворца съездов НСДАП было начато в 1935 году. Комплекс выполнен в граните и напоминает по форме «подкову», разбитую громадными арками. Само здание в высоту должно было достигать 80 метров. Однако задуманному не суждено было случиться: грандиозный дворец не поднялся выше 39 метров и остался без крыши. С 1973 года здание охраняется государством. На сегодняшний день постройка остается одной из самых больших со времен национал-социализма в Германии.

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Теперь же городские власти Нюрнберга намерены устроить здесь место культурного отдыха. Часть комплекса решили передать местному театру на время капремонта его постоянного здания. Позднее стало известно о планах по возведению на территории дворца дополнительного здания для сценических представлений на 800 зрителей. Конструкция будет спрятана за озелененным фасадом и появится на том месте, где еще до строительство пропагандистского дворца находился лесной массив с 800 деревьями. Проект будет передан архитектурному бюро LRO из Штутгарта, ответственному за Мюнхенский народный театр и Художественный музей в Равенсбурге. Работы оценили в 86 миллионов евро и планируется завершить к 2028 году

Инициатива городской администрации вызвала шквал критики — многие считают, что замысел властей лишит место четкой исторической функции. Однако бургомистр Нюрнберга Юлия Ленер уверена, что архитектурный стиль, в котором будет исполнен театр, не повлияет на восприятие дворца съездов.

Ранее стало известно о планах открыть на вилле министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса центр по борьбе с антисемитизмом. С таким предложением выступила Европейская еврейская ассоциация.

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      Виктория Клабукова
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