В особняке Геббельса предложили открыть центр по борьбе с антисемитизмом

JP: на вилле Геббельса могут открыть центр по борьбе с антисемитизмом

На вилле министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса может открыться центр по борьбе с антисемитизмом. С таким предложением выступила Европейская еврейская ассоциация (EJA), пишет Jerusalem Post (JP).

Представители организации заявили, что готовы рассмотреть покупку особняка, если в дальнейшем в его стенах откроется центр по противодействию антисемитизму. «Если особняк, принадлежавший злейшему в истории инженеру сознания, превратиться в центр политической психологии, коммуникации и борьбы с ненавистью, это станет важной моральной победой», — пояснили в ассоциации.

По словам главы организации раввина Менахема Марголина, данная инициатива как никогда актуальна. «Прошел 91 год с прихода нацистов к власти, и свободный мир вновь сталкивается с волной дискриминации. Расовая ненависть растет благодаря манипулированию, ядовитой пропаганде, злобе и технологиям виртуальной реальности, поставленных на службу разрушению и насилию Давайте сделаем так, чтобы обитель абсолютного зла стала очагом добра», — цитирует председателя ассоциации издание. О намерениях EJA проинформирован Минфин Берлина.

Ранее власти европейской столицы объявили о поиске новых хозяев для виллы Геббельса под Берлином. Поместье будет отдано даром при условии реставрации — на его содержание ежегодно уходит около 280 тысяч евро.