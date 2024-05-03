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17:15, 3 мая 2024Экономика

Власти Берлина даром отдадут виллу Геббельса с одним условием

AP: власти Берлина даром отдают виллу Геббельса при условии реставрации

Фото: Olaf Tausch / Wikimedia

Вилла одного из ближайших соратников Гитлера Йозефа Геббельса предлагается к приобретению. Сделка обойдется новому хозяину дома бесплатно, пишет Associated Press (AP).

Отдавая особняк даром, немецкие власти предупреждают, что будущему владельцу придется ее восстановить. На ремонтные работы уйдут миллионы евро. Поместье пустует с 2000 года и серьезно обветшало. Берлин неоднократно пытался передать объект федеральным властям или земле Бранденбург, ведь на его содержание ежегодно тратится около 280 тысяч евро. «Я предлагаю любому, кто захочет занять этот объект, принять его в дар от земли Берлин», — анонсировал министр финансов Берлина Штефан Эверс. Если желающих отреставрировать дом не найдется, вилла пойдет под ковш.

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Поместье расположено на острове Шваненвердер, также известном как Лебединый остров, близ озера Большое Ванзее. Дом был задуман как загородное убежище Геббельса. Здесь глава нацистской пропаганды прожил семь лет — с 1936 по 1943 год. После Второй мировой войны вилла недолгое время служила военным госпиталем, а затем была отдана молодежному крылу компартии ГДР.

Снос бывших нацистских объектов — давняя проблема для правительства Германии. Демонтаж зданий затруднителен, но без этого сооружение рискует стать местом притяжения ультраправых экстремистов.

Ранее на торгах оказался гараж Йозефа Геббельса. До 2010 года в здании располагался пост берлинской водной полиции.

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      Виктория Клабукова
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