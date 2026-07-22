Российский певец избавился от тайной виллы в Голливуде с большой скидкой

Shot: Алексей Воробьев продал виллу в Голливуде за 125 миллионов рублей

Российский певец и актер Алексей Воробьев избавился от тайной виллы в Голливуде с большой скидкой. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, речь идет о роскошном особняке в испанском стиле, расположенном в Голливудских Холмах. Артист приобрел его вместе со своим продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек пять лет назад. Данный район является одним из самых престижных в Лос-Анджелесе — жильем в нем владеют актеры Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз, а также певец Джаред Лето.

В доме площадью почти 237 квадратных метров обустроены две спальни и столько же санузлов. Кроме того, на территории есть гараж на два автомобиля. Отмечается, что особняк стали сдавать в аренду сразу после покупки почти за 8 тысяч долларов в месяц. Однако в 2024 году собственников оштрафовали на 518 долларов за нарушение пожарной безопасности.

Осенью 2025-го виллу выставили на продажу за два миллиона долларов, однако найти покупателя на нее так и не удалось. В результате Воробьев и Гечмен-Вальдек решили снизить стоимость на 20 процентов, до 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), и после этого особняк получилось продать.

У певца в Штатах остался дом в ипотеку, который тот приобрел вместе с продюсером в 2021 году за 2,9 миллиона долларов. Он расположен неподалеку от проданного. В данный момент артист проживает в этом особняке вместе с женой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Весной этого года Воробьев вновь оформил кредит под залог дома.

Ранее стало известно, что певец Леонид Агутин поднял цену за аренду своих апартаментов в Майами до 7 тысяч долларов в месяц.