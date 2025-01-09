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14:03, 9 января 2025Экономика

Российский певец покинул виллу в Лос-Анджелесе из-за пожара

Алексей Воробьев эвакуировался из виллы в Лос-Анджелесе из-за пожара
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский певец и актер Алексей Воробьев эвакуировался из своей виллы в Лос-Анджелесе из-за мощных лесных пожаров, обрушившихся на штат Калифорния. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала артист собирался остаться на территории виллы и самостоятельно бороться с огнем с помощью имеющихся у него шлангов, однако принял решение покинуть жилье вместе со своим псом Моцартом и переждать опасность в отеле. Воробьев отметил, что именно благополучие питомца вызывало у него беспокойство.

Ранее сообщалось, что предписание покинуть дом получили около 130 тысяч жителей Лос-Анджелеса. В зону эвакуации попала в том числе резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По соседству с ней находятся дома голливудских звезд Бена Аффлека, Тома Хэнкса и Гвинет Пэлтроу.

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