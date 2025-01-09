Дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел в результате лесного пожара

В американском штате Калифорния уже два дня бушуют лесные пожары. К вечеру среды, 8 января, пламя добралось до Голливудских Холмов, грозя индустрии многомиллионными убытками. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью. Из-за сильного ветра и засухи огонь стремительно захватывает все новые территории: если утром среды площадь пожаров составляла 13,44 квадратного километра, то к вечеру она уже превысила 60 квадратных километров за счет нового возгорания в парке Ранон-Каньон.

Огонь от пожаров приблизился к голливудской «Аллее славы»

Эпицентр четвертого пожара располагается неподалеку от исторического концертного зала Hollywood Bowl, построенного больше века назад. На данный момент «Аллею славы», где свои отпечатки оставили культовые деятели Голливуда, от пламени отделяет не больше километра. В непосредственной близости от пожара находятся и другие достопримечательности Лос-Анджелеса: частный клуб фокусников Magic Castle, Китайский театр Граумана и театр Эль-Капитан, Музей восковых фигур мадам Тюссо, легендарный молл Hollywood & Highland Center и отель «Рузвельт». Чуть дальше располагаются театр «Пантаж» и офис музыкального лейбла Capitol Records.

Фото: Ethan Swope / AP

Лос-Анджелес стоит в пробках, машинами забит в том числе и бульвар Сансет. Повсюду раздается вой сирен. Постояльцы с чемоданами наперевес покидают отели, а зеваки снимают охваченные пламенем дома на телефон. На данный момент от огня пострадали более тысячи зданий, в основном это жилые постройки. Жертвами трагедии, по последним данным, стали пять человек.

Пламя не пощадило дома знаменитостей

Предписание покинуть дом получили около 130 тысяч жителей. В зону эвакуации попала и резиденция Камалы Харрис. По соседству с вице-президентом США проживают голливудские звезды Бен Аффлек, Том Хэнкс, Гвинет Пэлтроу. В том же районе находятся дома певицы Рианны и баскетболиста Леброна Джеймса.

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Разрушительные пожары уже посягнули на дома знаменитостей. Так, пламя уничтожило пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу — хоть светская львица и не проживала здесь постоянно, потеря недвижимости стала для нее «тяжелой утратой». «Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен испытывать», — поделилась звезда. В зоне поражения также оказались дома актеров Кэри Элвеса и Мэнди Мур.

«Я опустошена и соболезную тем из нас, кто потерял так много. Я в полном оцепенении», — призналась последняя. Свой дом в пожаре потерял комик Билли Кристал — в нем с семьей он прожил 45 лет. «Мы вырастили здесь наших детей и внуков. Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять», — рассказал киноактер.

Потенциальный ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в десятки миллиардов долларов

Возникший в начале 2025 года природный пожар, по оценкам метеорологов, стал одним из крупнейших в истории Калифорнии. По предварительным расчетам, ущерб для инфраструктуры Лос-Анджелеса может составить от 52 до 57 миллиардов долларов.

$57 миллиардов может составить ущерб от пожаров в Калифорнии

Американский лидер Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Как сообщается, пострадавшие смогут получить гранты на временное жилье, ремонт, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой. Гражданам также будут доступны другие меры поддержки для восстановления хозяйств и бизнеса.

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Жесткой критике действия Байдена подверг новоизбранный президент Штатов Дональд Трамп. В своей соцсети он осудил действующего главу страны за бездействие. «Пусть это послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности <…> [Байдена]», — заявил Трамп. По худшим прогнозам политика, катастрофические пожары могут нанести сокрушительный урон экономике страны. «Во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний вообще хватит денег, чтобы оплатить эту катастрофу», — добавил он.

Пожар и не думает стихать. Пока шквалы ветра мешают авиации в тушении, оставшиеся в Лос-Анджелесе гидранты начали пересыхать. Умеренно сильный ветер, по прогнозам синоптиков, сохранится в округах Лос-Анджелес и Вентура до четверга.