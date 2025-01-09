Подсчитан ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

Ущерб от пожаров в престижном районе Лос-Анджелеса оценили в 52-57 млрд долларов

Ущерб от лесных пожаров в престижном жилом районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисадес составит от 52 до 57 миллиардов долларов. Такую оценку дала американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды.

«Это уже один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни будет сожжено большое количество дополнительных строений, это может стать самым сильным лесным пожаром в современной истории Калифорнии, исходя из количества сгоревших строений и экономических потерь», — рассказал главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

По данным ABC News, количество жертв удара стихии возросло до пяти человек, есть пострадавшие. Из-за неконтролируемого пожара эвакуированы десятки тысяч человек. Огонь уничтожил по меньшей мере 300 строений, более 13 300 зданий находятся в опасности.

Начальник Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата Брент Паскуа описал последствия пожара как «апокалиптические». По его словам, даже если что-то до сих пор уцелело, то нет никакой гарантии, что это можно спасти, учитывая скорость ветра 70–80 миль в час.