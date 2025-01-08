Из-за пожара полностью выгорел престижный район Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс

Престижный район Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс полностью выгорел из-за лесных пожаров. Об этом сообщает RT.

Из-за стихии тысячи человек были эвакуированы. Двое лишились жизни.

В зону эвакуации попал дом вице-президента США Камалы Харрис. По соседству с ней проживают голливудские звезды Бен Аффлек, Том Хэнкс, Гвинет Пэлтроу. Также в том районе расположены дома певицы Рианны и баскетболиста Леброна Джеймса.

Начальник Департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата Брент Паскуа описал последствия пожара как «апокалиптические». По его словам, даже если что-то до сих пор уцелело, то нет никакой гарантии, что это можно спасти, учитывая скорость ветра 70–80 миль в час.