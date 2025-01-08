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10:18, 8 января 2025Мир

Дом Харрис попал в зону эвакуации из-за лесного пожара

Дом Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за пожара
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дом вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации населения из-за лесного пожара. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Уточняется, что в настоящее время Харрис находится в Вашингтоне.

По данным ТАСС, дом площадью в 350 квадратных метров приобрел в 2012 году муж Харрис — адвокат Дуглас Эмхофф. По соседству проживают актриса Гвинет Пэлтроу и баскетболист Леброн Джеймс. Дом вице-президента США с четырьмя спальнями и бассейном в 2024 году оценивался в пять миллионов долларов.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.

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