Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом Пэрис Хилтон

TMZ: дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон лишилась дома из-за пожара в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс. Об этом сообщает TMZ со ссылкой источники.

Речь идет о пляжном доме знаменитости в Малибу. Как отмечает портал, он не был основным местом жительства Хилтон, однако его потеря все равно стала «тяжелой утратой» для нее.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, в результате район полностью выгорел.

Из-за стихии тысячи человек были эвакуированы. В зону эвакуации попал дом вице-президента США Камалы Харрис.