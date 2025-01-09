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04:26, 9 января 2025Ценности

Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом Пэрис Хилтон

TMZ: дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон лишилась дома из-за пожара в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс. Об этом сообщает TMZ со ссылкой источники.

Речь идет о пляжном доме знаменитости в Малибу. Как отмечает портал, он не был основным местом жительства Хилтон, однако его потеря все равно стала «тяжелой утратой» для нее.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, в результате район полностью выгорел.

Из-за стихии тысячи человек были эвакуированы. В зону эвакуации попал дом вице-президента США Камалы Харрис.

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